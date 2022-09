Calcio: Fifa, spesi 5 miliardi nel mercato estivo (Di giovedì 8 settembre 2022) Zurigo, 8 set. - (Adnkronos) - Durante lo scorso mercato estivo sono stati spesi cinque miliardi di euro, il 29,7% in più rispetto a un anno fa anche se il 13,9% in meno se si prende in considerazione l'estate record del 2019. Lo annuncia la Fifa in un report ufficiale. Sono stati effettuati 9.717 trasferimenti a livello maschile che rappresentano un nuovo primato, il 16,2% facendo un confronto con il 2021. La maggior parte delle operazioni ha riguardato calciatori svincolati (58,5%), poi trasferimenti a titolo definitivo (16,8%), prestiti (12,5%) e rientro dai prestiti (12,2%), mentre la fascia più interessata (4.271 trasferimenti, il 44% del totale) ha coinvolto i calciatori fra i 18 e i 23 anni. Andando nel dettaglio, è in Inghilterra che si è speso di più (1,8 miliardi di euro per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Zurigo, 8 set. - (Adnkronos) - Durante lo scorsosono staticinquedi euro, il 29,7% in più rispetto a un anno fa anche se il 13,9% in meno se si prende in considerazione l'estate record del 2019. Lo annuncia lain un report ufficiale. Sono stati effettuati 9.717 trasferimenti a livello maschile che rappresentano un nuovo primato, il 16,2% facendo un confronto con il 2021. La maggior parte delle operazioni ha riguardato calciatori svincolati (58,5%), poi trasferimenti a titolo definitivo (16,8%), prestiti (12,5%) e rientro dai prestiti (12,2%), mentre la fascia più interessata (4.271 trasferimenti, il 44% del totale) ha coinvolto i calciatori fra i 18 e i 23 anni. Andando nel dettaglio, è in Inghilterra che si è speso di più (1,8di euro per ...

