Calcio: Chelsea, 25 mln al Brighton per il tecnico Potter (Di giovedì 8 settembre 2022) Manca solo l'ufficializzazione, ma ormai non sembrano più esserci dubbi: Graham Potter, l'attuale manager del Brighton, è destinato a succedere a Thomas Tuchel sulla panchina del Chelsea. Dopo aver ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Manca solo l'ufficializzazione, ma ormai non sembrano più esserci dubbi: Graham, l'attuale manager del, è destinato a succedere a Thomas Tuchel sulla panchina del. Dopo aver ...

ansacalciosport : Chelsea, 25 milioni al Brighton per il tecnico Potter. Trattativa ai dettagli, sabato in panchina al posto di Tuche… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHELSEA - Pronta l'offerta da 25 milioni al Brighton per il tecnico Potter - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Pronta l'offerta da 25 milioni al Brighton per il tecnico Potter - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Pronta l'offerta da 25 milioni al Brighton per il tecnico Potter - napolimagazine : CHELSEA - Pronta l'offerta da 25 milioni al Brighton per il tecnico Potter -