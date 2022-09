Calcio a 5, Italia: i convocati di Bellarte per la doppia amichevole contro la Slovacchia (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo la mancata qualificazione alle semifinali degli Europei Under 19 2022, l’Italia del Calcio a 5 riparte della sua nazionale maggiore. Il ct Massimiliano Bellarte ha infatti reso noto l’elenco dei convocati per il doppio test amichevole, di lunedì 19 (ore 18) e martedì 20 settembre (ore 19), che si terrà a Piestany contro i padroni di casa della Slovacchia. Sono 18 i selezionati, fra loro da segnalare c’è il ritorno di capitan Mammarella e di Attilio Arillo, oltre che alla prima convocazione per l’estremo difensore dell’Olimpus Roma Daniele Ducci. Portieri: Jurij Bellobuono (Real San Giuseppe), Dennis Berthod (Sandro Abate), Daniele Ducci (Olimpus Roma), Stefano Mammarella (Pescara) Giocatori di movimento: Attilio Arillo (Napoli), Douglas Nicolodi (Sandro Abate), ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo la mancata qualificazione alle semifinali degli Europei Under 19 2022, l’dela 5 riparte della sua nazionale maggiore. Il ct Massimilianoha infatti reso noto l’elenco deiper il doppio test, di lunedì 19 (ore 18) e martedì 20 settembre (ore 19), che si terrà a Piestanyi padroni di casa della. Sono 18 i selezionati, fra loro da segnalare c’è il ritorno di capitan Mammarella e di Attilio Arillo, oltre che alla prima convocazione per l’estremo difensore dell’Olimpus Roma Daniele Ducci. Portieri: Jurij Bellobuono (Real San Giuseppe), Dennis Berthod (Sandro Abate), Daniele Ducci (Olimpus Roma), Stefano Mammarella (Pescara) Giocatori di movimento: Attilio Arillo (Napoli), Douglas Nicolodi (Sandro Abate), ...

