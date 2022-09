Calcio: 7 feriti negli scontri prima di Nizza-Colonia, match iniziato alle 19.40 (Di giovedì 8 settembre 2022) Nizza, 8 set. - (Adnkronos) - Sette tifosi feriti, di cui due gravi. E' il bilancio degli scontri dell'Allianz Riviera tra i tifosi del Nizza e del Colonia, prima del match di Conference League. La partita è iniziata con circa un'ora di ritardo alle 19:40. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022), 8 set. - (Adnkronos) - Sette tifosi, di cui due gravi. E' il bilancio deglidell'Allianz Riviera tra i tifosi dele deldeldi Conference League. La partita è iniziata con circa un'ora di ritardo19:40.

