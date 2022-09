Cade nel burrone per sfuggire ad un gruppo di animali: ragazzo in codice giallo (Di giovedì 8 settembre 2022) Velletri. Se l’è vista brutta un ragazzo di 18 anni che per sfuggire ad un gruppo di animali è finito dritto dritto in un burrone. Il ragazzo era in sella alla propria bici quando ha notato un gruppo di animali, molto probabilmente dei cinghiali, e per la paura è corso via finendo nel burrone. Leggi anche: Paziente psichiatrico scappa dal centro di accoglienza e precipita nel burrone: ricerche in corso per un 25enne Spaventato da un gruppo di animali Cade nel burrone: i fatti I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 22.45 nella zona boschiva di Monte Artemisio e precisamente in via Fontana del Turano. Qui, come anticipato, un ragazzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022) Velletri. Se l’è vista brutta undi 18 anni che perad undiè finito dritto dritto in un. Ilera in sella alla propria bici quando ha notato undi, molto probabilmente dei cinghiali, e per la paura è corso via finendo nel. Leggi anche: Paziente psichiatrico scappa dal centro di accoglienza e precipita nel: ricerche in corso per un 25enne Spaventato da undinel: i fatti I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 22.45 nella zona boschiva di Monte Artemisio e precisamente in via Fontana del Turano. Qui, come anticipato, un...

