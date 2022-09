Bremer è stato abbandonato: cosa è capitato al brasiliano? (Di giovedì 8 settembre 2022) Bremer è uno dei grandi colpi di mercato della Juve, peccato che si sia già trovato in una situazione che rischia di essere più grande di lui. Tra i giocatori sicuramente più importanti che sono stati acquistati in questa sessione di mercato dalla parte della Juventus non possiamo assolutamente non citare il brasiliano Bremer, peccato però che dopo queste prime giornate sia evidente un problema. Ansa FotoDopo due stagioni estremamente deludenti per la Juventus, con due quarti posti che non possono essere sicuramente stati accettabili, l’obiettivo era quello di tornare ai vincenti il prima possibile. Ecco dunque come mai la dirigenza ha cercato sempre di più sul mercato una serie di giocatori che potessero essere di grande talento, con Bremer che sicuramente rappresenta uno dei migliori giocatori della Serie ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 8 settembre 2022)è uno dei grandi colpi di mercato della Juve, peccato che si sia già trovato in una situazione che rischia di essere più grande di lui. Tra i giocatori sicuramente più importanti che sono stati acquistati in questa sessione di mercato dalla parte della Juventus non possiamo assolutamente non citare il, peccato però che dopo queste prime giornate sia evidente un problema. Ansa FotoDopo due stagioni estremamente deludenti per la Juventus, con due quarti posti che non possono essere sicuramente stati accettabili, l’obiettivo era quello di tornare ai vincenti il prima possibile. Ecco dunque come mai la dirigenza ha cercato sempre di più sul mercato una serie di giocatori che potessero essere di grande talento, conche sicuramente rappresenta uno dei migliori giocatori della Serie ...

__mandrake_ : lo ribadisco: l'errore enorme dell'Inter è stato non cedere Skriniar e non prendere Bremer. Stop - nicecool68 : @Il_Mago_KK No non saresti stato capace, perchè non ci sono soldi e devi fare quadrare il bilancio con quello che h… - AleLMGO : @Simone08306562 Qui però a domanda specifica ha risposto, senza eluderla. E francamente credo sia stato onesto, non… - simogattok : RT @robypava: Il 3 a Bremer per la partita di ieri fotografa al meglio lo stato del Paese. - gioachino_asti : RT @robypava: Il 3 a Bremer per la partita di ieri fotografa al meglio lo stato del Paese. -