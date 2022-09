Brasile al bivio Il pareggio tra Lula e Bolsonaro sostenuto dalla Cina

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 settembre 2022) Jair, presidente dele candidato alla rielezione, è stato ricevuto da un’enorme folla alla parata militare organizzata nel centro della capitale Brasilia, in occasione delle commemorazioni per il bicentenario dell’indipendenza del Paese. Ad accompagnarlo, la moglie Michelle, Walter Braga Netto, candidato alla vicepresidenza e Paulo Sergio Nogueira, ministro della Difesa. Ma anche leader internazionali come Marcelo Rebelo de Sousa, presidente del Portogallo, Umaro Sissoco Embalo, presidente della Guinea e José Maria Neves, presidente di Capo Verde, il presidente Xi Jinping ha inviato le sue congratulazioni a: “Ilè la più grande nazione in via di sviluppo nell’emisfero occidentale ed è impegnato in un percorso di sviluppo indipendente e ...