Bradley Cooper ha al polso un orologio che vi lascerà senza fiato (Di giovedì 8 settembre 2022) Che Bradley Cooper sia un grande intenditore di orologi è cosa nota, ma l'ultimo orologio visto al suo polso vi lascerà comunque senza parole. L'attore, infatti, consacra il suo amore per le lancette diventando ambassador di Louis Vuitton e celebrando questa liason facendosi immortalare nella campagna di lancio del nuovo orologio della casa francese: il Tambour Twenty. Diretto dal regista premio Oscar Damien Chazelle e immortalato dal fotografo Boo George, Bradley Cooper fa sfoggio della speciale edizione limitata con la quale Louis Vuitton festeggia i venti anni dal lancio del primo modello Tambour. Una linea che la maison ha fatto evolvere in modelli anche molto diversi tra loro: dai super complicati, ai connessi, ma sempre ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Chesia un grande intenditore di orologi è cosa nota, ma l'ultimovisto al suovicomunqueparole. L'attore, infatti, consacra il suo amore per le lancette diventando ambassador di Louis Vuitton e celebrando questa liason facendosi immortalare nella campagna di lancio del nuovodella casa francese: il Tambour Twenty. Diretto dal regista premio Oscar Damien Chazelle e immortalato dal fotografo Boo George,fa sfoggio della speciale edizione limitata con la quale Louis Vuitton festeggia i venti anni dal lancio del primo modello Tambour. Una linea che la maison ha fatto evolvere in modelli anche molto diversi tra loro: dai super complicati, ai connessi, ma sempre ...

