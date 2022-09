Brad Pitt | Ana de Armas e tutte le altre star sul nono red carpet di Venezia 79 | le foto

raimovie : Sul #RedCarpet del film #BLONDE il regista Andrew Dominik, Ana de Armas, @adrienbrody e Brad Pitt, tra i produttori… - GianlucaOdinson : Brad Pitt tra malattia, carriera e Angelina Jolie: cosa gli sta succedendo? - solocine : Venezia Blonde, Brad Pitt sul red carpet, piace Virzì - chiara40461732 : RT @obsessedharry__: BRAD PITT PALESE COME IL VINO #venezia79 - telodogratis : Venezia Blonde, Brad Pitt sul red carpet, piace Virzì -

Il divo di Hollywood è sbarcato all'Hotel Excelsior del Lido in veste di produttore, con la sua Plan B, di ...È una ferita aperta, che il film affronta in profondità." Dominik ha inoltre tessuto le lodi di, produttore del film, dichiarando scherzosamente di averlo visto molto più presente e attivo ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...