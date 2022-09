Borse caute nel giorno della Bce. Gas oscilla sui 200 euro (Di giovedì 8 settembre 2022) Le banche centrali restano in focus: atteso anche il discorso di Powell della Fed. L'euro oscilla intorno alla parità con il dollaro Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 8 settembre 2022) Le banche centrali restano in focus: atteso anche il discorso di PowellFed. L'intorno alla parità con il dollaro

