Borse caute nel giorno della Bce. Gas cala sotto i 200 euro (Di giovedì 8 settembre 2022) Il consiglio della Bce dovrebbe alzare i tassi di 75 punti base, anche se molti analisti si aspettano un aumento più ridotto. In giornata anche il discorso di Powell della Fed. L'euro oscilla intorno alla parità Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 8 settembre 2022) Il consiglioBce dovrebbe alzare i tassi di 75 punti base, anche se molti analisti si aspettano un aumento più ridotto. In giornata anche il discorso di PowellFed. L'oscilla intorno alla parità

disinformate_it : RT @sole24ore: ?? Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse europee, che chiudono contrastate dopo aver toccato i minimi sulla scia di… - rita_trusso : RT @S_Galimberti: E gli speculatori imperversano. Borse, Europa in altalena con Wall Street. Euro sotto la parità, prezzi #gas in calo @sol… - epistocrazia : RT @sole24ore: ?? Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse europee, che chiudono contrastate dopo aver toccato i minimi sulla scia di… - sole24ore : ?? Seduta all'insegna dell'incertezza per le Borse europee, che chiudono contrastate dopo aver toccato i minimi sull… - S_Galimberti : E gli speculatori imperversano. Borse, Europa in altalena con Wall Street. Euro sotto la parità, prezzi #gas in cal… -