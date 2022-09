Bonus Verde per gli amanti del giardino: come funziona (Di giovedì 8 settembre 2022) Abbellire i giardini si può sfruttando il Bonus Verde. È stata la Legge di Bilancio ad introdurre il beneficio fiscale per effettuare lavori che riguardano giardini, recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi, coperture e terrazze. Cosa prevede il Bonus Il Bonus prevede una detrazione Irpef del 36% dei costi affrontati, da suddividere in 10 rate annuali. La somma massima che si può detrarre è di 1.800 euro. Ma anche i condomini possono usufruire del Bonus Verde. Per quei lavori effettuati nelle parti comuni e in questo caso la detrazione è del 36% per ciascuna quota versata e documentata. Chi è destinatario del Bonus A essere destinatari del Bonus Verde sono tutte le persone fisiche proprietarie di edifici che vogliono intervenire per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022) Abbellire i giardini si può sfruttando il. È stata la Legge di Bilancio ad introdurre il beneficio fiscale per effettuare lavori che riguardano giardini, recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi, coperture e terrazze. Cosa prevede ilIlprevede una detrazione Irpef del 36% dei costi affrontati, da suddividere in 10 rate annuali. La somma massima che si può detrarre è di 1.800 euro. Ma anche i condomini possono usufruire del. Per quei lavori effettuati nelle parti comuni e in questo caso la detrazione è del 36% per ciascuna quota versata e documentata. Chi è destinatario delA essere destinatari delsono tutte le persone fisiche proprietarie di edifici che vogliono intervenire per ...

