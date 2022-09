CorriereCitta : Bonus Affitto Giovani: scadenza, importi, requisiti e come fare domanda - paolalleram : Comunque il bonus affitto potete piegarlo e infilarvelo nel culo visto che qua se vuoi cambiare casa la compri e punto, affitti di le gua ti - ediliziaitalia : Con la risposta ad interpello n. 426 del 12 agosto 2022 si torna a parlare del Bonus Affitti concesso a favore dell… - LuigiAssecasa : RT @sempreciro: Se il reddito di cittadinanza è voto di scambio, pure la pace fiscale lo è. E se lo è la pace fiscale, pure il bonus affitt… - EnzoSor02621254 : RT @sempreciro: Se il reddito di cittadinanza è voto di scambio, pure la pace fiscale lo è. E se lo è la pace fiscale, pure il bonus affitt… -

... per esempio, quelle relative all'degli spazi e del loro allestimento e pulizia, per l'...fiere 2022: piattaforma disponibile dal 7 settembre, domande al via dal 9 settembre Per inviare ...... come ad esempio: il reddito e la pensione di cittadinanza; l'assegno unico; ilprima casa per i giovani under 36; il; lo sconto sulle bollette di luce, acqua e gas; la riduzione ...A partire da domani, 9 settembre 2022, sarà possibile inviare la domanda per il bonus fiere. Fino a un massimo di 10.000 euro per imprese.Come ottenere il Bonus affitto giovani, Come Funziona e Chi ne può Beneficiare Una breve Guida con Tutte le Informazioni.