Bonus 200 euro autonomi: ecco a che punto siamo. Il dubbio che le risorse non bastino per tutti (Di giovedì 8 settembre 2022) Il via libera alla presentazione delle domande in via telematica alle proprie casse previdenziali di riferimento è atteso per il 15 settembre, ipotesi che ha preso forma all’interno dell’Adepp, l’Associazione che raggruppa gli Enti pensionistici privati cui sono associati oltre 1,6 milioni di soggetti Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 8 settembre 2022) Il via libera alla presentazione delle domande in via telematica alle proprie casse previdenziali di riferimento è atteso per il 15 settembre, ipotesi che ha preso forma all’interno dell’Adepp, l’Associazione che raggruppa gli Enti pensionistici privati cui sono associati oltre 1,6 milioni di soggetti

ultimo1973 : RT @SalvoSalento: @pdnetwork @peppeprovenzano Ma se volete darci una mensilità in più, perché ci avete tolto l'ex bonus Renzi? Ci avete di… - SalvoSalento : @pdnetwork @peppeprovenzano Ma se volete darci una mensilità in più, perché ci avete tolto l'ex bonus Renzi? Ci ave… - aciappici : RT @650A16: @dcont79 @GiuseppeConteIT Prezzi edilizia alle stelle perché finalmente si è creata la domanda, le industrie hanno ordini per i… - scuolainforma : Bonus 200 euro, si avvicinano le scadenze per presentare la domanda: date e beneficiari - BombBer8078 : @INPS_it Il bonus 200 euro per gli autonomi spetterà anche ai soci di società di persone e società a responsabilità… -