Bologna, vicina l’intesa per il nuovo tecnico: la situazione (Di giovedì 8 settembre 2022) Terminato il capitolo Sinisa Mihajlovic, è tempo di accelerare e trovare l’uomo giusto per la panchina del Bologna. Il tecnico serbo ha salutato con una lettera commovente pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, in cui ringrazia tutta la città per l’affetto e il sostegno ricevuto anche durante gli anni della malattia, ma ha anche manifestato il disappunto per l’esonero. Come è emerso nella giornata di ieri, il prescelto era De Zerbi, che però ha rifiutato anche in segno di rispetto verso Mihajlovic. Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Claudio Ranieri, ma la dirigenza rossoblu sembra aver ormai maturato la decisione finale: con ogni probabilità sarà Thiago Motta il prossimo a sedere sulla panchina del Bologna. Thiago Motta Bologna In questo momento la squadra è nelle mani di Vigiani, allenatore della ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 settembre 2022) Terminato il capitolo Sinisa Mihajlovic, è tempo di accelerare e trovare l’uomo giusto per la panchina del. Ilserbo ha salutato con una lettera commovente pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, in cui ringrazia tutta la città per l’affetto e il sostegno ricevuto anche durante gli anni della malattia, ma ha anche manifestato il disappunto per l’esonero. Come è emerso nella giornata di ieri, il prescelto era De Zerbi, che però ha rifiutato anche in segno di rispetto verso Mihajlovic. Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Claudio Ranieri, ma la dirigenza rossoblu sembra aver ormai maturato la decisione finale: con ogni probabilità sarà Thiago Motta il prossimo a sedere sulla panchina del. Thiago MottaIn questo momento la squadra è nelle mani di Vigiani, allenatore della ...

