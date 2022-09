Bologna, Thiago Motta in pole per la panchina: fumata bianca vicina (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ Thiago Motta il prescelto per sostituire Sinisa Mihajlovic, sulla panchina rossoblù. Il tecnico arriverà nel pomeriggio a Casteldebole per parlare con la società in merito ad accordi economici, la durata sarà probabilmente di due anni. Tra tempistiche e burocrazia, la fumata bianca potrebbe arrivare solo nella giornata di sabato, per poi sedere in panchina già nel match di domenica al Dall’Ara contro la Fiorentina. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) E’il prescelto per sostituire Sinisa Mihajlovic, sullarossoblù. Il tecnico arriverà nel pomeriggio a Casteldebole per parlare con la società in merito ad accordi economici, la durata sarà probabilmente di due anni. Tra tempistiche e burocrazia, lapotrebbe arrivare solo nella giornata di sabato, per poi sedere ingià nel match di domenica al Dall’Ara contro la Fiorentina. SportFace.

