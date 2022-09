Bologna, scelto il nuovo allenatore: sarà Thiago Motta (Di giovedì 8 settembre 2022) Thiago Motta pronto a tornare in panchina: il tecnico italobrasiliano sarà il sostituto di Mihajlovic al Bologna Come riferito da Sky Sport, il Bologna è pronto ad annunciare il suo nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Mihajlovic la scelta è ricaduta su Thiago Motta, che si appresta a tornare in panchina dopo l’addio allo Spezia. Il tecnico in arrivo in queste ore in città per la firma e per il successivo annuncio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022)pronto a tornare in panchina: il tecnico italobrasilianoil sostituto di Mihajlovic alCome riferito da Sky Sport, ilè pronto ad annunciare il suo. Dopo l’esonero di Mihajlovic la scelta è ricaduta su, che si appresta a tornare in panchina dopo l’addio allo Spezia. Il tecnico in arrivo in queste ore in città per la firma e per il successivo annuncio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

