Bologna, lesione al bicipite femorale per Soumaoro: stop di circa un mese per il difensore

Brutte notizie per il Bologna. Il club rossoblù, che è ancora alla ricerca di un allenatore con Thiago Motta favorito numero uno, dovrà fare a meno di Adama Soumaoro per circa un mese a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Ecco il comunicato degli emiliani: "A seguito di un risentimento accusato nei giorni scorsi, Adama Soumaoro si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3-4 settimane". Nel frattempo la squadra, sotto la guida di Luca Vigiani, ha sostenuto una doppia seduta di allenamento in vista della gara casalinga di domenica contro la Fiorentina.

