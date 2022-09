Bologna, De Leo dopo l’esonero di Mihajlovic: “Siamo dispiaciuti. Non l’abbiamo ancora sentito” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Siamo dispiaciuti e amareggiati. Ci sarebbe piaciuto avere il tempo di venirne a capo anche stavolta. dopo la comunicazione dell’esonero nella nostra chat non abbiamo ancora sentito il tecnico. Magari lo faremo tra qualche giorno, lasciamo sedimentare un po’ la cosa”. Queste le dichiarazioni del tattico dello staff di Mihajlovic, Emilio De Leo, dopo l’esonero. Quest’ultimo si è presentato ieri a Casteldebole per ritirare gli effetti personali e salutare dirigenti e giocatori. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) “e amareggiati. Ci sarebbe piaciuto avere il tempo di venirne a capo anche stavolta.la comunicazione delnella nostra chat non abbiamoil tecnico. Magari lo faremo tra qualche giorno, lasciamo sedimentare un po’ la cosa”. Queste le dichiarazioni del tattico dello staff di, Emilio De Leo,. Quest’ultimo si è presentato ieri a Casteldebole per ritirare gli effetti personali e salutare dirigenti e giocatori. SportFace.

