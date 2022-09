Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti giovedì 8 settembre

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ildella Regioneper la giornata di2022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 1.435 nuovi, 9, 3.248 tamponi molecolari, 12 ricoverati in terapia intensiva, 273 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

T7TorreSette : #Coronavirus #Campania #8settembre Contagi stabili, 9 le vittime. Lieve incremento dei ricoveri - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di… - irpiniatimes1 : COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.539 di cui: Positivi all’… - Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 7 settembre 2022. Complessivamente sono st… -

Le previsioni meteo dall'8 al 17 settembre: ecco ildei prossimi giorni Le previsioni ... Al Sud, al di là di qualche momento di instabilità tra, Basilicata e Puglia, non si ...... in una sintesi nazionale, nelnazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito ... Liguria, Emilia - Romagna, Toscana e Marche, in estensione ad Umbria, Lazio e...Continuano a calare i contagi in Campania. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, sono 1435 i neo positivi al Covid su 12445 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari all'11,9 ...Migliora il bilancio degli attuali positivi: 1.717 ogni 100.000 abitanti. Rimane sopra la media nazionale l'occupazione dei reparti (7%), in calo le terapie intensive (1,4%) ...