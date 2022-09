Blonde, il film su Norma Jeane (schiava di Marilyn Monroe), segna la consacrazione di Ana de Armas (Di giovedì 8 settembre 2022) Per Ana de Armas incomincia la corsa verso l’Oscar grazie all’interpretazione di Marilyn Monroe in Blonde, presentato in concorso alla Mostra di Venezia e dal 23 settembre su Netflix. L’attrice cubana ha messo tutta sé stessa nel ruolo che «mi ha cambiato la vita e che mi ha spezzato il cuore», dice ai giornalisti commuovendosi. Ana interpreta Norma Jeane con i suoi traumi, le paure e le fragilità; interpreta il lato meno conosciuto di Marilyn, quello che sta sotto il corpo da pin-up, la fama, il gossip e i lustrini. «È stato un lungo processo», racconta l’attrice che a Venezia potrebbe accaparrarsi la Coppa Volpi, «avevo visto solo alcuni film di Marilyn. Ho imparato a conoscerla: prima leggendo il libro di Joyce Carol Oates, poi ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Per Ana deincomincia la corsa verso l’Oscar grazie all’interpretazione diin, presentato in concorso alla Mostra di Venezia e dal 23 settembre su Netflix. L’attrice cubana ha messo tutta sé stessa nel ruolo che «mi ha cambiato la vita e che mi ha spezzato il cuore», dice ai giornalisti commuovendosi. Ana interpretacon i suoi traumi, le paure e le fragilità; interpreta il lato meno conosciuto di, quello che sta sotto il corpo da pin-up, la fama, il gossip e i lustrini. «È stato un lungo processo», racconta l’attrice che a Venezia potrebbe accaparrarsi la Coppa Volpi, «avevo visto solo alcunidi. Ho imparato a conoscerla: prima leggendo il libro di Joyce Carol Oates, poi ...

