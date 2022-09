Blonde, Ana De Armas è Marilyn Monroe (Di giovedì 8 settembre 2022) Un’icona di bellezza e femminilità, ma anche un grande enigma. E’ questa la Marilyn Monroe raccontata in Blonde, il libro di Joan Carol Oates che è diventato un film, per la regia di Andrew Dominik presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e, dal 23 settembre, disponibile su Netflix. A interpretare la bionda più famosa e discussa della storia del cinema e del costume è Ana de Armas, già vista in Cena con delitto – Knives Out eThe Gray Man . “Le ambizioni di Andrew, erano chiare fin dall’inizio: presentare una versione della vita di Marilyn Monroe dal punto di vista della protagonista”,racconta l’attrice. “Desiderava che il mondo provasse che cosa realmente significa essere non solo Marilyn, ma anche Norma Jeane. Ho trovato che fosse il modo più audace, ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 8 settembre 2022) Un’icona di bellezza e femminilità, ma anche un grande enigma. E’ questa laraccontata in, il libro di Joan Carol Oates che è diventato un film, per la regia di Andrew Dominik presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e, dal 23 settembre, disponibile su Netflix. A interpretare la bionda più famosa e discussa della storia del cinema e del costume è Ana de, già vista in Cena con delitto – Knives Out eThe Gray Man . “Le ambizioni di Andrew, erano chiare fin dall’inizio: presentare una versione della vita didal punto di vista della protagonista”,racconta l’attrice. “Desiderava che il mondo provasse che cosa realmente significa essere non solo, ma anche Norma Jeane. Ho trovato che fosse il modo più audace, ...

