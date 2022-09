Bini Pd lancia una frecciata a Meloni | ' Scegliamo la fiamma della democrazia non delle dittature'

(Di giovedì 8 settembre 2022) "L'8 settembre 1944 Pistoia veniva liberata dall'assediotruppe nazifasciste. La memoria, legata a quegli anni terribili, non deve disperdersi. Perché il sangue versato per la nostra libertà non ...

globalistIT : -

Globalist.it

... siano ogni giorno da esempio nelle nostre vite per stare sempre dalla parte della libertà, della giustizia, della democrazia - aggiunge- Per scegliere sempre di dire no ai soprusi e alle ...'Non si può continuare a lavorare senza una certezza - spiega Francodella Linea Esse - del ... Intanto l'associazione Astrila proposta di fermare le aziende per un giorno se la situazione ... Bini lancia una frecciata a Meloni: “Scegliamo la fiamma della democrazia non delle dittature” Così Caterina Bini, Sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento e senatrice Pd nel corso del suo intervento, a Pistoia, alle celebrazioni ufficiali per il 78° anniversario della Liberazione della ci ...