Bielorussia: al via esercitazioni militari vicino al confine polacco e ucraino (Di giovedì 8 settembre 2022) Al via le esercitazioni militari della Bielorussia, che si svolgeranno anche vicino al confine polacco e ucraino. Il ministero della Difesa bielorusso ha riferito che le esercitazioni dureranno fino al 14 settembre. Kyiv ha risposto di essere è preparata qualora Minsk dovesse invadere il suo territorio. Al via esercitazioni militari della Bielorussia vicino al confine Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 settembre 2022) Al via ledella, che si svolgeranno ancheal. Il ministero della Difesa bielorusso ha riferito che ledureranno fino al 14 settembre. Kyiv ha risposto di essere è preparata qualora Minsk dovesse invadere il suo territorio. Al viadellaal

