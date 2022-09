Biden accusa i Maga Republicans di antidemocrazia | Trump conferma

(Di giovedì 8 settembre 2022) I “”, sostenitori fedelissimi di, “rappresentano un estremismo che minaccia le fondamenta della nostra democrazia”. Così Joein un recente discorso pronunciato a Filadelfia in Pennsylvania. L'attuale inquilino alla Casa Bianca ha continuato che non starà a guardare mentre alcuni “si rifiutano di accettare le loro sconfitte elettorali”, lanciando ovviamente una sfida a Donaldche tuttora continua ad asserire che l'elezione del 2020 è stata truccata e lui è stato derubato. Il discorso dimirava a difendere la democrazia che lui vede in pericolo a causa dell'incapacità die i suoi sostenitori di accettare i risultati elettorali. La democrazia esiste persolo quando lui vince, ha reiterato ...

