Bertolucci | Ormai i tennisti per soldi farebbero tutto

(Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - "Ritengo molto grave il silenzio dell'Atp sulla programmazione della partita tra Alcaraz e Sinner in 'prime time' per esigenze tv.i giocatori per prenderedi, come si è visto a Wimbledon (dove nessuno ha rinunciato ad andare per esprimere solidarietà ai colleghi russi e bielorissi esclusi dal torneo, ndr), ma se apri un cancello poi è difficile chiuderlo". Al telefono con l'AGI l'ex campione azzurro Paoloesprime la sua forte critica verso gli organizzatori degli Us Open che hanno programmato il match-clou tra Sinner e Alcaraz di sera, con conseguente epilogo arrivato dopo le tre di notte (in Italia erano le 9 del mattino). Una scelta a cui non ha fatto seguito alcun commento negativo dell'Atp, l'Associazione deiprofessionisti. ...