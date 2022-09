Bergamo | operai sorpresi dalla piena del fiume | il salvataggio con l’elicottero dei vigili del fuoco – Video

(Di giovedì 8 settembre 2022) Sono statiimprovvisa delSerio, mentre erano al lavoro su un isolotto tra Nembro e Pradalunga, in provincia di, e per soccorrerli è stato necessario inviaredeidele il nucleo Saf, speleo alpino fluviale. Disavventura a lieto fine stamattina per due, che sono stati tratti in salvo quando laimprovvisa, causata dal maltempo nella zona, li ha costretti a chiedere aiuto: erano le 8 quando i due, illesi, sono stati recuperati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bergamo, sorpresi dalla piena del Serio: due operai salvati in elicottero (mi-lorenteggio.com) Bergamo, 8 settebre 2022 – Operazione di soccorso questa mattina nelle acque del fiume Serio, nella Valle Seriana. Nel tratto del corso d'acqua tra i comuni di Nembro e Pradalunga ...La perturbazione ha interessato il Centro e il Nord dell'Italia: da Como al Lago di Garda, dal Trentino a Livorno fino a Civitavecchia ...