Benevento Città Spettacolo, chiusura di Festival. Giordano: “I numeri parlano chiaro” (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Sipario di Benevento Città Spettacolo che si e’ abbassato, tempo di bilanci. Ovviamente toccano al direttore artistico, Renato Giordano, artefice di un cartellone che ha saputo accontentare ogni singolo gusto: dai nostalgici ai più giovani, dai grandi classici alle hit del momento. Insomma tutti hanno potuto scegliere la serata migliore secondo i propri gusti. Non sono mancate le stelle, Elisa su tutte. Ma anche evergreen come Nino D’Angelo, Iva Zanicchi e Riccardo Fogli. E poi il teatro, rappresentazioni che hanno saputo attirare i palati più fini. La costante: il grande pubblico. Piazze piene, gente soddisfatta. “Questo e’ il momento della riflessione congiunta – ha iniziato l’assessore alla Cultura, la professoressa Antonella Tartagli Polcini – e della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Sipario diche si e’ abbassato, tempo di bilanci. Ovviamente toccano al direttore artistico, Renato, artefice di un cartellone che ha saputo accontentare ogni singolo gusto: dai nostalgici ai più giovani, dai grandi classici alle hit del momento. Insomma tutti hanno potuto scegliere la serata migliore secondo i propri gusti. Non sono mancate le stelle, Elisa su tutte. Ma anche evergreen come Nino D’Angelo, Iva Zanicchi e Riccardo Fogli. E poi il teatro, rappresentazioni che hanno saputo attirare i palati più fini. La costante: il grande pubblico. Piazze piene, gente soddisfatta. “Questo e’ il momento della riflessione congiunta – ha iniziato l’assessore alla Cultura, la professoressa Antonella Tartagli Polcini – e della ...

anteprima24 : ** #Benevento Città Spettacolo, chiusura di #Festival. #Giordano: 'I numeri parlano chiaro' **… - ottopagine : IVPC Rugby Benevento, al Dell’Oste un parco sportivo a disposizione della città #Benevento - GerardoCanfora : C'è tempo fino al 15 Settembre per candidarsi ai corsi di dottorati #unisannnio: un’opportunità concreta per fare… - TV7Benevento : Fi: nuovi coordinatori in Campania, a Napoli città resta Martusciello - - ottopagine : Benevento Città Spettacolo, giovedì conferenza di chiusura #Benevento -