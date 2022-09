“Ben venga l’Expo 2030 a Roma. Ma basta con le Archistar che hanno ferito il territorio” (Di giovedì 8 settembre 2022) Da Fratelli d’Italia sostegno totale alla candidatura di Roma all’Expo 2030. Ci auguriamo davvero che il viaggio del sindaco Gualtieri a Parigi possa dare i suoi frutti. Anche per rilanciare un processo di riqualificazione della città che manca da decenni. I grandi eventi sono un momenti di accelerazione di cui la Capitale ha bisogno. Per spazzare via la paralisi del quinquennio pentastellato. Expo 2030, Gualtieri abbandoni le Vele di Calatrava Tuttavia c’è un elemento che non condividiamo nella scelta del sindaco. Puntare sulle Vele di Calatrava quale elemento centrale della candidatura e degli eventi dell’Expo. Un mostro resterà tale anche quando e se verrà terminato. Lo scandalo delle Vele di Calatrava ha un unico eccentrico mandante, che si cerca di dimenticare. Corresponsabile anche dell’orribile ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Da Fratelli d’Italia sostegno totale alla candidatura dial. Ci auguriamo davvero che il viaggio del sindaco Gualtieri a Parigi possa dare i suoi frutti. Anche per rilanciare un processo di riqualificazione della città che manca da decenni. I grandi eventi sono un momenti di accelerazione di cui la Capitale ha bisogno. Per spazzare via la paralisi del quinquennio pentastellato. Expo, Gualtieri abbandoni le Vele di Calatrava Tuttavia c’è un elemento che non condividiamo nella scelta del sindaco. Puntare sulle Vele di Calatrava quale elemento centrale della candidatura e degli eventi del. Un mostro resterà tale anche quando e se verrà terminato. Lo scandalo delle Vele di Calatrava ha un unico eccentrico mandante, che si cerca di dimenticare. Corresponsabile anche dell’orribile ...

SecolodItalia1 : “Ben venga l’Expo 2030 a Roma. Ma basta con le Archistar che hanno ferito il territorio” - GrasselliMarco : @GP_ArieteRosso il voto al PD è coerenza, dato a chi con difficoltà e dignità sta sostenendo da qualche anno le sor… - Il_Mago_KK : @namelessronin_ Ben venga, non voglio dover ragionare pure per usare il telefono - salvatoreniggez : Se prendi Thiago Motta al posto di Inzaghi ammetti che gli obbiettivi che ti sei prefissato non sono in realtà ragg… - p_in_algeri : Bisogna blindare la difesa. Punto. Io la abbasserei, se lui è capace a farlo alzandola, ben venga. Ma ogni partita… -