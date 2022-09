Bel gesto del Comune: medaglia celebrativa per il bambino con la maglia del Napoli al Franchi (Di giovedì 8 settembre 2022) Fece molto rumore sul web l’immagine del bambino tifoso del Napoli che allo stadio Franchi, nel corso di Fiorentina-Napoli, assisteva al match con la maglia della sua squadra del cuore al contrario. Quella vicenda fu sicuramente l’immagine di un’Italia sbagliata, in cui un bambino deve fare attenzione in uno stadio per via della sua fede calcistica. Il Napoli non perse tempo e fece subito sentire la sua vicinanza ad Antonio (nome del bambino), invitandolo ad assistere al match di ieri sera contro il Liverpool allo Stadio Maradona. Questo, però, non è stata l’unico regalo per Antonio: il Comune di Napoli ha deciso di regalargli una medaglia celebrativa. Questo il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Fece molto rumore sul web l’immagine deltifoso delche allo stadio, nel corso di Fiorentina-, assisteva al match con ladella sua squadra del cuore al contrario. Quella vicenda fu sicuramente l’immagine di un’Italia sbagliata, in cui undeve fare attenzione in uno stadio per via della sua fede calcistica. Ilnon perse tempo e fece subito sentire la sua vicinanza ad Antonio (nome del), invitandolo ad assistere al match di ieri sera contro il Liverpool allo Stadio Maradona. Questo, però, non è stata l’unico regalo per Antonio: ildiha deciso di regalargli una. Questo il ...

