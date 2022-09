Beach soccer, Europei 2022: Italia in semifinale, successi per entrambe le Nazionali (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella seconda tappa dell’Europeo 2022 di Beach soccer, in corso di svolgimento alla Beach Arena di Cagliari, le due Nazionali Italiane conquistano altrettanti successi. Gli uomini spazzano via 10-3 la Germania grazie a ben sei reti di Gori, che consegna la qualificazione alle semifinali ai suoi compagni. La sfida contro la Spagna di domani sarà decisiva per stabilire il primato nel girone B. Grande vittoria anche per le donne, che stendono 5-1 l’Ucraina con la tripletta di Privitera e la doppietta di Vecchione. Qualificazione in semifinale anche per le ragazze, prime a 9 punti con Portogallo e Spagna. Il commissario tecnico Emiliano Del Duca si è detto molto soddisfatto: “Una bella giornata per aver centrato la qualificazioni delle due ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella seconda tappa dell’Europeodi, in corso di svolgimento allaArena di Cagliari, le duene conquistano altrettanti. Gli uomini spazzano via 10-3 la Germania grazie a ben sei reti di Gori, che consegna la qualificazione alle semifinali ai suoi compagni. La sfida contro la Spagna di domani sarà decisiva per stabilire il primato nel girone B. Grande vittoria anche per le donne, che stendono 5-1 l’Ucraina con la tripletta di Privitera e la doppietta di Vecchione. Qualificazione inanche per le ragazze, prime a 9 punti con Portogallo e Spagna. Il commissario tecnico Emiliano Del Duca si è detto molto soddisfatto: “Una bella giornata per aver centrato la qualificazioni delle due ...

sportface2016 : #Beachsoccer, #Europei 2022: #Italia in semifinale, successi per entrambe le Nazionali - ValePieraccini : #tuttocampo @tuttocampoTOSC @tuttocampo @LegaDilettanti @Azzurri @BeachSoccer_WW Europei Beach Soccer. L'Italia pa… - fc_cheri : Cagliari. Cagliari capitale internazionale del Beach soccer - ematr_86 : Beach-soccer Men Cagliari , Italia 10:3 Germania, Italia in semifinale - ematr_86 : Cara #RaiSport gli Azzurri del Beach Soccer andranno in semifinale a Cagliari nonostante la partita di domani -