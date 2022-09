**Bce: forte rallentamento economia Eurozona, in 2023 crescita solo 0,9%** (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. - (Adnkronos) - "Dopo il recupero della prima metà del 2022 i dati recenti indicano per l'area dell'euro un considerevole rallentamento dell'economia, che dovrebbe ristagnare nel prosieguo dell'anno e nel primo trimestre del 2023". Lo indica il Consiglio direttivo della Bce nella nota diffusa al termine della riunione in cui si propongono le nuove stime degli esperti dell'Eurotower "che hanno registrato una marcata revisione al ribasso per la parte restante di quest'anno e per tutto il 2023, collocandosi al 3,1% nel 2022, allo 0,9% nel 2023 e all'1,9% nel 2024". Alla base del rallentamento "le quotazioni molto elevate dell'energia che riducono il potere di acquisto dei redditi delle famiglie e, sebbene si stiano attenuando, le strozzature dal lato dell'offerta continuano a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. - (Adnkronos) - "Dopo il recupero della prima metà del 2022 i dati recenti indicano per l'area dell'euro un considerevoledell', che dovrebbe ristagnare nel prosieguo dell'anno e nel primo trimestre del". Lo indica il Consiglio direttivo della Bce nella nota diffusa al termine della riunione in cui si propongono le nuove stime degli esperti dell'Eurotower "che hanno registrato una marcata revisione al ribasso per la parte restante di quest'anno e per tutto il, collocandosi al 3,1% nel 2022, allo 0,9% nele all'1,9% nel 2024". Alla base del"le quotazioni molto elevate dell'energia che riducono il potere di acquisto dei redditi delle famiglie e, sebbene si stiano attenuando, le strozzature dal lato dell'offerta continuano a ...

