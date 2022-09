Battaglia in Senato sul Superbonus. Tentativo di salvataggio da parte della Lega (Di giovedì 8 settembre 2022) In questi giorni in Senato si sta combattendo la Battaglia per salvare il Superbonus 110%. Nonostante l'opposizione del governo, i partiti hanno presentato emendamenti al dl Aiuti bis, che arriverà in Aula il 13 settembre, in modo da far ripartire l'agevolazione fiscale sugli interventi di efficientamento energetico. Proprietari e condomini, infatti, non riescono più a trovare sul mercato imprese disposte ad avviare, e in alcuni casi anche a proseguire, i lavori. La Lega fa sapere che Matteo Salvini e gli esperti del partito «stanno studiando il dossier sul Superbonus e la cessione dei crediti per le imprese». L'obiettivo del Carroccio «è sbloccare quanto prima il tema della responsabilità del cessionario, per consentire alle imprese di ricominciare a lavorare». Il problema da risolvere ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) In questi giorni insi sta combattendo laper salvare il110%. Nonostante l'opposizione del governo, i partiti hanno presentato emendamenti al dl Aiuti bis, che arriverà in Aula il 13 settembre, in modo da far ripartire l'agevolazione fiscale sugli interventi di efficientamento energetico. Proprietari e condomini, infatti, non riescono più a trovare sul mercato imprese disposte ad avviare, e in alcuni casi anche a proseguire, i lavori. Lafa sapere che Matteo Salvini e gli esperti del partito «stanno studiando il dossier sule la cessione dei crediti per le imprese». L'obiettivo del Carroccio «è sbloccare quanto prima il temaresponsabilità del cessionario, per consentire alle imprese di ricominciare a lavorare». Il problema da risolvere ...

