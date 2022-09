Bassetti stronca Speranza: «Flop IV dose sotto l’ombrellone, e ora non c’è un piano per l’autunno» (Di giovedì 8 settembre 2022) Negli ultimi mesi soprattutto, Matteo Bassetti non ha certo lesinato critiche a Speranza e all’esecutivo di cui fa parte. Ha denunciato uno «spettacolo indegno della politica». Ha evocato lo spettro «del ridicolo» sulle misure e contro-misure varate dall’esecutivo. E ha bocciato il governo Draghi per una gestione della pandemia affidata al ministro Speranza. Appena pochi giorni fa, poi, tornando sull’argomento, ha affilato gli artigli con cui ha inferto l’ultimo affondo al ministro della Salute, rilanciando polemiche e preoccupazioni in merito a un possibile ritorno dell’obbligo di mascherina fra i banchi all’avvio dell’anno scolastico. Senza mancare di sottolineare in rosso l’eventuale errore di una simile disposizione da parte dell’esecutivo e degli uffici di Lungotevere Ripa. Sentenziando duramente: «Via l’obbligo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Negli ultimi mesi soprattutto, Matteonon ha certo lesinato critiche ae all’esecutivo di cui fa parte. Ha denunciato uno «spettacolo indegno della politica». Ha evocato lo spettro «del ridicolo» sulle misure e contro-misure varate dall’esecutivo. E ha bocciato il governo Draghi per una gestione della pandemia affidata al ministro. Appena pochi giorni fa, poi, tornando sull’argomento, ha affilato gli artigli con cui ha inferto l’ultimo affondo al ministro della Salute, rilanciando polemiche e preoccupazioni in merito a un possibile ritorno dell’obbligo di mascherina fra i banchi all’avvio dell’anno scolastico. Senza mancare dilineare in rosso l’eventuale errore di una simile disposizione da parte dell’esecutivo e degli uffici di Lungotevere Ripa. Sentenziando duramente: «Via l’obbligo ...

