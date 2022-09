Bassetti: “Si parla solo di elezioni e zero di campagna vaccinale. Ci vorrebbe un ministro… che non c’è” (Di giovedì 8 settembre 2022) “La raccomandazione per la quarta dose con vaccini aggiornarti, dovrebbe essere indirizzata con priorità al 70% degli over 80, l’80% di over 70 e il 95% di over 60 che non hanno fatto quarta dose, per queste persone ‘ritardatarie’ la vaccinazione deve essere la priorità assoluta“. Diversamente da molti suoi colleghi, senza avventurarsi nell’allarmismo (anche perché al momento i numeri sono confortanti), il direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, tiene però a rimarcare, almeno per determinate categorie, l’importanza della dose booster. Bassetti: “Si parla solo di elezioni e zero di campagna vaccinale. Ci vorrebbe un ministro che detti l’agenda, ma non c’è” Tuttavia, abituato a non mandarle a dire, Bassetti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) “La raccomandazione per la quarta dose con vaccini aggiornarti, dovrebbe essere indirizzata con priorità al 70% degli over 80, l’80% di over 70 e il 95% di over 60 che non hanno fatto quarta dose, per queste persone ‘ritardatarie’ la vaccinazione deve essere la priorità assoluta“. Diversamente da molti suoi colleghi, senza avventurarsi nell’allarmismo (anche perché al momento i numeri sono confortanti), il direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, tiene però a rimarcare, almeno per determinate categorie, l’importanza della dose booster.: “Sididi. Ciun ministro che detti l’agenda, ma non c’è” Tuttavia, abituato a non mandarle a dire,...

