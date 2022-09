(Di giovedì 8 settembre 2022), in sala stampa dopo la vittoria della Spagna sulla Turchia, si è mostrato piuttosto soddisfatto della prestazione dei suoi. Gli ottavi di finale arrivano da prima delA, ma il destino non è di quelli semplici: dall’altra parte del campo, sabato sera, ci sarà lanel raggruppamento B. Così il coach tanto della formazione iberica quanto della Virtus Bologna: “Devo dare ai miei giocatori il credito che si sono meritati. Stanno giocando al limite delle loro possibilità. Questi giocatori si stanno affermando, stanno crescendo. Aci riescono, ano, ma tutti ci provano e questo è motivo di orgoglio. Rispettavamo molto la Turchia, una squadra con tre giocatori NBA, e giocatori di Eurolega di altissimo livello. La differenza a ...

OA_Sport : Basket: Sergio Scariolo, con la sua Spagna, dovrà giocarsela con la Lituania negli ottavi degli Europei. Ma pende i… - sportli26181512 : Europei di basket, i risultati di oggi: vince la Spagna di Scariolo: Debutto agevole per la Spagna di Sergio Scario… -

OA Sport

Una partita diin carrozzina tra due squadre formate da personaggi noti maschili e femminili ... ex Calciatore professionista Fabbri Valentina, ex Cestista professionista Floccari, ex ...Presentato venerdì scorso, 2 settembre, il Senigallia2020, partecipante al torneo di serie D. La bella presentazione si è tenuta nella splendida ... Andrea Del Torto,Maddaloni, Raffaele ... Basket, Sergio Scariolo: "Un po' strana la Lituania quarta nel girone, in estate ci abbiamo perso due volte" Presentato venerdì scorso, 2 settembre, il Senigallia Basket 2020, partecipante al torneo di serie D. La bella presentazione si è tenuta nella splendida cornice del Fred Bar, con il discorso inaugural ...L’Italbasket c’è. Inizia alla grande il cammino europeo della Nazionale azzurra. In un Forum pieno di gente, gli uomini di Gianmarco Pozzecco si impongono con il punteggio di ...