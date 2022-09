Basket, Gianmarco Pozzecco: “Gli italiani si sono sicuramente innamorati di questi ragazzi e per me questo è l’importante” (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto facile per l’Italia nell’ultima partita della fase a gironi degli Europei 2022 di Basket. Il gruppo di Gianmarco Pozzecco ha sconfitto agilmente la Gran Bretagna per 90-56 e ha dato un buon segnale in vista del difficilissimo ottavo di finale contro la Serbia in programma domenica 11 settembre. “Vi avevo detto che la Gran Bretagna è una squadra che i primi due quarti gioca, il terzo ogni tanto e poi nel quarto molla ed è stato così – ha dichiarato Pozzecco a fine match ai microfoni di Sky Sport -. Chiaramente però sarebbe diventata una partita diversa nel caso in cui non avessimo vinto contro la Croazia”. “Ci sono state squadre come l’Ucraina e la Croazia che hanno giocato contro di noi già da qualificate e per noi è stato molto più difficile giocare con la qualificazione in bilico – ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto facile per l’Italia nell’ultima partita della fase a gironi degli Europei 2022 di. Il gruppo diha sconfitto agilmente la Gran Bretagna per 90-56 e ha dato un buon segnale in vista del difficilissimo ottavo di finale contro la Serbia in programma domenica 11 settembre. “Vi avevo detto che la Gran Bretagna è una squadra che i primi due quarti gioca, il terzo ogni tanto e poi nel quarto molla ed è stato così – ha dichiaratoa fine match ai microfoni di Sky Sport -. Chiaramente però sarebbe diventata una partita diversa nel caso in cui non avessimo vinto contro la Croazia”. “Cistate squadre come l’Ucraina e la Croazia che hanno giocato contro di noi già da qualificate e per noi è stato molto più difficile giocare con la qualificazione in bilico – ha ...

