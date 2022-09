Basket Europei, Italia-Gran Bretagna: a Milano risuona “God Save The King” (Di giovedì 8 settembre 2022) Al Forum di Assago di Milano, in occasione del match tra Italia e Gran Bretagna, è risuonato l’inno inglese “God Save The King” dopo oltre 70 anni. Visibile la commozione sui volti dei giocatori britannici, concentrati a guardare la propria bandiera sui maxischermi del Forum durante l’esecuzione dell’inno. Prima della partita inoltre è stato osservato anche un minuto di silenzio in onore della Regina. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Al Forum di Assago di, in occasione del match tra, èto l’inno inglese “GodThe” dopo oltre 70 anni. Visibile la commozione sui volti dei giocatori britannici, concentrati a guardare la propria bandiera sui maxischermi del Forum durante l’esecuzione dell’inno. Prima della partita inoltre è stato osservato anche un minuto di silenzio in onore della Regina. SportFace.

