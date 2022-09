Basket: Europei, Italia batte Gran Bretagna e chiude 4/a il gruppo C, agli ottavi con la Serbia (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano, 8 set. - (Adnkronos) - Al Forum di Assago l'Italia batte 90-56 la Gran Bretagna in un match della quinta e ultima giornata del gruppo C degli Europei di Basket. Top scorer tra i ragazzi del ct Gianmarco Pozzecco un ottimo Simone Fontecchio autore di 18 punti. Gli azzurri chiudono al quarto posto il girone con tre vittorie e due sconfitte e affronteranno agli ottavi di finale la temibile Serbia, imbattuta nel gruppo D, del fuoriclasse dei Denver Nuggets Nikola Jokic. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano, 8 set. - (Adnkronos) - Al Forum di Assago l'90-56 lain un match della quinta e ultima giornata delC deglidi. Top scorer tra i ragazzi del ct Gianmarco Pozzecco un ottimo Simone Fontecchio autore di 18 punti. Gli azzurri chiudono al quarto posto il girone con tre vittorie e due sconfitte e affronterannodi finale la temibile, imbattuta nelD, del fuoriclasse dei Denver Nuggets Nikola Jokic.

