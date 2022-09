Basket | Europei 2022 | la Serbia batte la Polonia e prenota l’Italia agli ottavi

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 settembre 2022) Si è chiuso questa sera il gruppo D e in campo, per l’ultima partita della fase a gironi, sono scese. Entrambe già ai playoff, la partita metteva in palio la prima posizione nel girone e, dunque, era fondamentale perdi Gianmarco Pozzecco, con gli azzurri che sapevano che avrebbero affrontato la vincente di questa sfida. Ecco come è andata.96-69 Dura due minuti l’equilibrio nel primo quarto, quando arriva la tripla di Jaramaz e poi quella di Kalinic che valgono il +6 per lache fatica a rincorrere eche mantiene sempre un buon vantaggio e a poco meno di tre minuti dalla fine del quarto arriva la doppia cifra di gap tra le due squadre. E non si ferma lache doppia ...