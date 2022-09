Basket | Europei 2022 | la Croazia batte l’Ucraina e avvicina la Serbia all’Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 settembre 2022) Brutte notizie per l’Italia dal Mediolanum Forum di Assago, dove laè riuscita arenell’ultima sfida del girone per entrambe, la seconda di giornata nel gruppo C deglidi. Con questo successo per 90-85 al termine di un incontro estremamente combattuto e giocato per larghi tratti punto a punto, in cui è stato decisivo un finale in crescendo dei croati che sono riusciti a spuntarla anche per mezzo di un Bogdanovic devastante da 27 punti, laè così terza in classifica e condanna l’Italia alla certezza di essere quarti. Qualificati come ultima a poter accedere agli ottavi di finale, gli azzurri di Pozzecco adesso vedono le streghe, perché molto probabilmente la nostra rivale nella prima sfida a eliminazione diretta sarà ...