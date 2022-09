Basket | Europei 2022 | Italia senza problemi sulla Gran Bretagna | ora la Serbia agli ottavi

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 settembre 2022) In una serata del tutto particolare, soprattutto in virtù il motivo non cestistico per eccellenza, la morte della Regina Elisabetta II, l’batte facilmente lanell’ultima partita del girone C degli. 90-56 il punteggio conclusivo, con Simone Fontecchio al quale bastano 16 minuti per fare 18 punti; 13 per Gigi Datome, 11 per Nicolò Melli e 10 per Giampaolo Ricci. In casa britannica 18 di Myles Hesson e 12 di Carl Wheatle. La squadra di Gianmarco Pozzecco sfiderà ora lain un difficilissimo ottavo di finale in quel di Berlino, domenica 11 settembre. L’inizio della partita conferma quanto già si sapeva: tra le due squadre il livello è completamente diverso. Parte da Fontecchio il parziale di 10-0 azzurro, messo insieme con il contributo di Melli. La...