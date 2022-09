Basket, Europei 2022: Croazia e Ucraina si giocano il secondo posto nel gruppo dell’Italia, attenzione a Serbia-Polonia (Di giovedì 8 settembre 2022) Prosegue lo spettacolo degli Europei 2022 di Basket. Quest’oggi si disputeranno le ultime sei partite valevoli per la fase a gironi e scopriremo dunque definitivamente tutte le compagini che si qualificheranno agli ottavi di finale. Nel gruppo C, quello con sede a Milano, la prima partita sarà quella tra Croazia e Ucraina alle 14:15. Entrambe le squadre avranno la possibilità di chiudere il girone al secondo posto, anche se l’Ucraina è nettamente favorita per portare a termine questo obiettivo. Alla squadra di Ainars Bagatskis, grande protagonista finora con tre vittorie e una sconfitta, basterà infatti perdere con meno di 18 punti di svantaggio. Sempre nel girone C, oltre a Italia-Gran Bretagna che potrebbe essere fondamentale per gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Prosegue lo spettacolo deglidi. Quest’oggi si disputeranno le ultime sei partite valevoli per la fase a gironi e scopriremo dunque definitivamente tutte le compagini che si qualificheranno agli ottavi di finale. NelC, quello con sede a Milano, la prima partita sarà quella traalle 14:15. Entrambe le squadre avranno la possibilità di chiudere il girone al, anche se l’è nettamente favorita per portare a termine questo obiettivo. Alla squadra di Ainars Bagatskis, grande protagonista finora con tre vittorie e una sconfitta, basterà infatti perdere con meno di 18 punti di svantaggio. Sempre nel girone C, oltre a Italia-Gran Bretagna che potrebbe essere fondamentale per gli ...

