Basket, Europei 2022: Croazia batte Ucraina, Italia quarta nel Girone C. Passeggiata Finlandia sull’Olanda (Di giovedì 8 settembre 2022) Il verdetto più importante, in chiave Italiana, giunge dal Mediolanum Forum. La vittoria della Croazia sull’Ucraina fa sì che gli azzurri sappiano già di essere al quarto posto nel raggruppamento. In base alla fine di Serbia-Polonia di questa sera, sarà la vincitrice di questo confronto a sfidare l’Italia negli ottavi di finale domenica a Berlino. Gruppo C (Milano – Italia)Croazia-Ucraina 90-85Il destino del Girone diventa questo, stante il risultato conclusivo: Grecia prima, Ucraina seconda, Croazia terza e Italia quarta. Eppure i croati la possibilità di chiudere al secondo posto ce l’avrebbero, soprattutto nel secondo quarto e nel finale. L’Ucraina, però, non è ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Il verdetto più importante, in chiavena, giunge dal Mediolanum Forum. La vittoria dellasull’fa sì che gli azzurri sappiano già di essere al quarto posto nel raggruppamento. In base alla fine di Serbia-Polonia di questa sera, sarà la vincitrice di questo confronto a sfidare l’negli ottavi di finale domenica a Berlino. Gruppo C (Milano –90-85Il destino deldiventa questo, stante il risultato conclusivo: Grecia prima,seconda,terza e. Eppure i croati la possibilità di chiudere al secondo posto ce l’avrebbero, soprattutto nel secondo quarto e nel finale. L’, però, non è ...

