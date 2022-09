Barigelli su Napoli-Liverpool | ' ' Spalletti ha indovinato tutto | Klopp ha sbagliato tanto' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 settembre 2022) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Stefano, direttore della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Una partita che finisce 4-1 stradominata contro una squadra tra le più forti del mondo portano a commentare la gara a senso unico.haha, ma voglio sottolineare il modo con cui gli azzurri sono scesi in campo. Ilha giocato come gioca sempre, illo ha affrontato a viso aperto e sfruttato gli errori. Il pressing e l’aggressività degli azzurri hanno tratto in errore il. Ho visto tante partite di Champions e ilè una delle squadre che più mi ha impressionato. Non ...