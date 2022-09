Bambino di 11 anni si taglia un dito mentre puliva i funghi: i medici del Gaslini glielo reimpiantano (Di giovedì 8 settembre 2022) Si era tagliato un dito mentre puliva i funghi , ma i medici glielo hanno reimpiantato: è un intervento quasi miracoloso quello effettuato all'ospedale Gaslini di Genova , dove il bimbo era stato ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 settembre 2022) Si erato un, ma ihanno reimpiantato: è un intervento quasi miracoloso quello effettuato all'ospedaledi Genova , dove il bimbo era stato ...

