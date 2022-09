Avvio positivo per le Borse europee nel giorno della Bce, Milano +0,6% (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano – Avvio positivo per le Borse europee spinte dal forte rimbalzo di Wall Street e Tokyo, che ha risollevato il sentiment globale. A Milano l’indice Ftse Mib segna in Avvio un guadagno dello 0,6%, a Parigi il Cac40 dello 0,4%, a Francoforte il Dax dello 0,5%. C’è attesa per la riunione della Bce da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Italiana oggi 15 gennaio 2020: Milano -0,69% Borsa Italiana oggi 08 giugno 2020: Milano +0,22% Borsa Italiana oggi 22 giugno 2020: Milano -0,71% Borsa Italiana oggi 14 ottobre 2020: Milano +0,25% Borsa Italiana oggi 21 ottobre 2020: ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 8 settembre 2022)per lespinte dal forte rimbalzo di Wall Street e Tokyo, che ha risollevato il sentiment globale. Al’indice Ftse Mib segna inun guadagno dello 0,6%, a Parigi il Cac40 dello 0,4%, a Francoforte il Dax dello 0,5%. C’è attesa per la riunioneBce da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Italiana oggi 15 gennaio 2020:-0,69% Borsa Italiana oggi 08 giugno 2020:+0,22% Borsa Italiana oggi 22 giugno 2020:-0,71% Borsa Italiana oggi 14 ottobre 2020:+0,25% Borsa Italiana oggi 21 ottobre 2020: ...

