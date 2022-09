Austin, da Usa altri 675 mln di aiuti militari a Ucraina (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli Usa hanno approvato ulteriori 675 milioni di aiuti militari per l'Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa americano Lloyd Austin, aprendo la riunione dei ministri della Difesa della Nato a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli Usa hanno approvato ulteriori 675 milioni diper l'. Lo ha detto il ministro della Difesa americano Lloyd, aprendo la riunione dei ministri della Difesa della Nato a ...

