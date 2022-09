Aurora Ramazzotti è incinta | Signorini si lascia scappare un dettaglio

Leggi su inews24

(Di giovedì 8 settembre 2022)e la fuga della notizia è partita da Alfonsoche aggiunge unEros e Michelle stanno per diventare nonni e la notizia non ha fatto altro che entusiasmare tutti. Dalla diretta interessata non è mai partita nessuna smentita o conferma, ma il direttore del magazine Chi è in grado L'articolo proviene da Inews24.it.