"Aurora Ramazzotti è incinta e anche furiosa". Signorini conferma e rilancia: i dettagli Aurora Ramazzotti è incinta? A quanto pare sì ma al contempo sarebbe anche "furiosa" per l'uscita della notizia sul settimanale Chi. La conferma della gravidanza, però, non arriva dalla figlia di Eros e Michelle Hunziker, che per la cronaca non si è nemmeno affrettata a smentirla in questi giorni., Ma arriva da Alfonso Signorini: il giornalista e conduttore è stato il primo a dare la scoop di Aurora Ramazzotti incinta sul magazine da lui diretto. Scoop che ovviamente è stato ripreso in ogni dove e che da settimane 'tormenta' gli appassionati di gossip.

trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - IsaeChia : Alfonso Signorini conferma la gravidanza di Aurora Ramazzotti e fa una confessione Il conduttore del #GfVip svela… - davide_scotti99 : @SulDanubioBlu Meritevole tanto quanto Aurora Ramazzotti! - erikabibbix : Raga a me Aurora Ramazzotti non sembra per niente incinta -